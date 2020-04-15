Ученые поняли, как именно был построен Стоунхендж — каменное мегалитическое сооружение на территории Великобритании, чей возраст составляет несколько тысяч лет. Раскрыть тайну помогли фотографии, сделанные с воздуха, сообщает The Sun.

Сотрудники организации «Британское наследие» изучили снимки сарсенов (огромных, вертикально установленных каменных блоков, которые составляют внешний круг) и заметили детали, которые раньше ускользали от их внимания.

Так, на поверхности блоков находились выпуклости и ямки, явно сделанные искусственно. Очевидно, благодаря им камни плотнее прилегали друг к другу.

Специалисты предположили, что древние строители собирали каменные плиты на манер деталей Lego, вставляя выпуклость на одном фрагменте в отверстие другого. Аналогичный подход применяют и современные мастера, правда, в основном в деревообрабатывающей промышленности.

Отметим, что Стоунхендж остается одним из самых загадочных памятников древности. Считается, что его начали возводить примерно за 3000 лет до нашей эры. Ученые до сих пор не могут понять, как древние племена смогли справиться с такой сложной задачей, как транспортировка и установка многотонных каменных валунов.

Они также отметили, что другие постройки той эпохи значительно более примитивны. Очевидно, создатели Стоунхенджа использовали «продвинутые» технологии, так как хотели, чтобы кромлех сохранился на века. Возможно, такой же подход применяли и для деревянных сооружений, но это уже невозможно проверить — ни одно из них не могло сохраниться до наших дней.

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