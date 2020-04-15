Глава признанного ООН Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж заявил, что больше не будет вести переговоры с лидером Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.

«Я не сяду с Хафтаром после бедствий и преступлений, которые он совершил в отношении всех ливийцев. Мы всегда пытались разрешить наши разногласия через политический процесс, но каждая договоренность была вскоре отвергнута Хафтаром. Ливия не может быть подчинена одному или нескольким людям», — сказал Саррадж в интервью итальянской газета la Repubblica.

По словам лидера властей Триполи, Хафтар решил воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы атаковать западные регионы Ливии. «Мы приняли прекращение огня и гуманитарное перемирие, но не снизили бдительность. Мы ожидали, что угроза эпидемии коронавируса на этот раз превратит Хафтара в человека слова. Но он увидел в пандемии возможность напасть на нас», — сказал Саррадж.

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