Иран второй день подряд фиксирует менее 100 жертв коронавируса за сутки – скончались 94 человека, всего жертв 4777, следует из данных, который опубликовал советник министра здравоохранения страны Алиреза Вахабзаде.

«(За прошедшие сутки) по всей стране было выявлено 1512 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных достигло 76389», — написал Вахабзаде в Twitter.

По его словам, выздоровели почти 50 тысяч человек, но скончались 4777 больных. Рост погибших от коронавируса за прошедшие сутки составил 94 человека: накануне впервые с 14 марта в Иране было зафиксировано менее 100 жертв – 98.

Minval.az