Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Салман в интервью The Financial Times предсказал, что в ближайшие месяцы снижение добычи нефти составит более 20 миллионов баррелей за счет естественных причин.

Он не уточнил, какие экспортеры пойдут на такие меры, но отметил, что королевство по-прежнему придерживается политики коллективного сокращения, как и в последние три года.

По словам министра, ценовая война, начавшаяся после провала мартовских переговоров ОПЕК+, была нежелательна для Саудовской Аравии, но помогла создать финансовый буфер. Бен Салман подчеркнул, что Эр-Рияду хватило бы ресурсов для продолжительного противостояния, но это было бы к крайне негативным последствиям для всего рынка в целом.

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