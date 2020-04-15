Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в случае с COVID-19 не выполнила свою работу.

Во вторник американский президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до сведения мировой общественности.

«Нам нужны ответы на вопросы, нам нужна прозрачность… Нам нужно, чтобы ВОЗ выполняла свою работу, осуществляла свою основную функцию — чтобы мир располагал точной, своевременной, эффективной, достоверной информацией о том, что происходит в глобальной сфере здравоохранения. И в этом случае они не сделали этого», — сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Ранее университет Хопкинса сообщил, что в США подтверждено около 608 тысяч случаев коронавируса, умерли почти 26 тысяч человек.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,84 миллиона заболевших COVID-19, свыше 117 тысяч человек скончались.

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