Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

«Я останавливаю финансирование Всемирной организации здравоохранения, пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса», — сказал он в среду журналистам, передает РИА Новости.

По утверждению Трампа, ВОЗ не предоставила информацию своевременно, а также не довела правду до сведения мировой общественности.

«ВОЗ не справилась с выполнением этого основного долга и должна быть призвана к ответу. Пришло время спустя все десятилетия», — заявил Трамп.

Глава Белого дома обвинил организацию в том, что она не расследовала заслуживающие доверия сведения из Уханя, противоречившие официальной информации китайских властей. «Была заслуживающая доверия информация о возможности передачи от человека к человеку в декабре 2019 года, что должно было сподвигнуть ВОЗ провести расследование и сделать это немедленно», — сказал он.

По мнению Трампа, в результате бездействия организации было потеряно много времени. Если бы в Китай своевременно были направлены специалисты ВОЗ для оценки ситуации, то вспышки вируса, большого числа жертв и экономических последствий можно было бы избежать, уверен президент США. Кроме того, организация настаивала на том, что не было необходимости приостанавливать авиасообщение.

«Америка и мир решили довериться ВОЗ за предоставление точной и своевременной информации, чтобы давать важные рекомендации и принимать решения по охране здоровья. Если мы не можем доверять этому, а это то, что мы имеем со стороны ВОЗ, наша страна будет вынуждена найти другие варианты работы с прочими странами, чтобы достигать целей в сфере здравоохранения. У нас нет другого выбора», — сказал Трамп.

«Мы продолжим контакты с ВОЗ, чтобы увидеть, могут ли они провести существенные реформы», — добавил он.

Minval.az