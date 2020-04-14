Американская разведка продолжает вести расследование в отношении источника происхождения коронавируса COVID-19, но скорее всего, он не является человеческим творением, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) США Марк Милли.

«Есть много слухов и догадок среди широкого спектра СМИ, сайтов и так далее. Для вас не станет сюрпризом, что мы крайне этим интересуемся», — сказал он во вторник на брифинге, комментируя предположение, что коронавирус может происходить из китайской биологической лаборатории.

«В данный момент я могу сказать — это неокончательно, но все свидетельства, как кажется, указывают на естественное происхождение (коронавируса). Но безусловно мы этого не знаем», — цитирует Милли «Интерфакс».

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