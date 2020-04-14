Финляндия, Германия, Дания, Новая Зеландия, Бельгия, Норвегия, Исландия, Тайвань — что объединяет все эти страны? Во-первых, они крайне успешно справляются с пандемией. Во-вторых, всеми ими управляют женщины. Что именно лидеры этих государств смогли противопоставить коронавирусу?

На днях в социальных сетях начала гулять картинка со списком стран, наиболее успешно справляющихся с пандемией нового коронавируса. Автор сделал коллаж из фотографий лидеров этих государств — Финляндии, Германии, Дании, Новой Зеландии, Бельгии и Исландии, и оказалось, что все они, по некоторому совпадению, женщины.

На это обратили внимание СМИ. Они добавили к списку также Норвегию и Тайвань (входит в частично признанную Китайскую Республику). Авторы рассуждают, что общего у глав всех этих государств. Ведь сами страны между собой очень разные: и если Норвегия, Исландия, Финляндия и Дания расположены по-соседству «на отшибе» Европы, то Германия и Бельгия — это фактически ее центр. А Новая Зеландия и вовсе находится на другом конце света. Значит, дело именно в фигуре руководителя?

«Форбс» приводит несколько идей о том, что может их связывать:

Скорость принятия решений

Президент Китайской Республики и лидер Тайваня Цай Инвэнь ввела в стране меры против распространения заболевания еще в январе, когда в Ухани было меньше 50 заболевших, и в большей части мира к ситуации еще не относились серьезно. При этом Тайвань пошел не по пути ограничений передвижения граждан, который предпочли большинство государств, а сосредоточился на организации зашиты населения. Школы временно закрыли, сократили поток туристов, ввели обязательное ношение масок, которые можно было купить в ограниченном количестве и по определенному графику, а также наладили выпуск санитайзеров с повышенным содержанием спирта. В итоге в стране до сих известно только о шести случаях смерти пациентов с коронавирусом при общем числе 393 зараженных. И это притом, что Китайская Республика была исключена из Всемирной Организации Здравоохранения и не пользуется ее поддержкой.

В Новой Зеландии, которую возглавляют генерал-губернатор Пэтси Редди и премьер-министр Джасинда Ардерн, выбрали путь изоляции и закрыли страну на въезд для иностранцев и нерезидентов в самом начале февраля. Все возвращающиеся в страну из-за границы жители помещаются на карантин в специально отведенные места на 14 дней. Провести это время дома нельзя. На сегодня в Новой Зеландии 1072 подтвержденных случая заражения COVID-19, из них девять — с летальным исходом. Для сравнения, в соседней Австралии эти показатели составляю 6398 и 61 случай соответственно (но необходимо, конечно, учитывать и значительную разницу в количестве населения).

Честность

Как только стало понятно, что вирус вышел за границы Китая и достаточно активно распространяется, канцлер Германии Ангела Меркель выступила перед народом и спокойно сообщила — велики шансы, что пандемия затронет до 70% населения страны. Они призвала жителей Германии отнестись к ситуации очень серьезно и на своем примере продемонстрировала дисциплинированность, самоизолировавшись сразу, как стало известно, что врач, которого она посещала, заразился COVID-19. И немцы к Меркель прислушались: здесь нет таких повальных случаев нарушения карантина и правил социального дистанцирования, как в некоторых соседних европейских странах. Этот факт плюс активно и оперативно запущенные программы тестирования для раннего выявления коронавируса привели к гораздо меньшим показателям смертности, чем у соседей. Так, во Франции на 136 779 случаев заражения приходится 14 967 летальных, в то время как в Германии из 130 072 случаев смертельными стали 3194.

В Бельгии за коммуникацию с населением отвечают премьер-министр Софи Вильмес и министр здравоохранения Мэгги де Блок. Они постоянно выступают в СМИ, развенчивая мифы о коронавирусной инфекции, а также не стесняются жестко критиковать своих граждан, например, за так называемые коронавирусные вечеринки, которые призывали устраивать некоторые недовольные карантинными мерами бельгийцы. Впрочем, жители Бельгии, видимо, оказались менее дисциплинированными, чем немцы, потому что успехи этой страны с коронавирусом все же сильно скромнее, чем у других в подборке. Здесь на 30 589 заразившихся приходится 3903 смертей.

Новые подходы

Премьер-министр Исландии Катрина Якобсдоттир утвердила в стране всеобщее бесплатное тестирование на коронавирус. Это смелое и уникальное решение, ведь в большинстве стран тестируют только людей с активными симптомами. В итоге в Исландии уже проверили в пять раз больше людей, чем в Южной Корее. Кроме того, здесь ввели тщательную систему отслеживания контактов, которая позволила не запирать людей дома и даже не закрывать школы. Число заразившихся в Исландии на сегодня составляет 1711 человек, погибли восемь человек.

Самый молодой руководитель государства, премьер Финляндии Санна Марин также применила нестандартный подход. В информировании населения она сделала ставку на соцсети, а не на традиционные СМИ. Сведения о профилактике распространения инфекции, необходимости ограничить контакты и других мерах предосторожности активно распространяли инфлюенсеры разных возрастов, включая подростков. Сейчас в Финляндии 3062 заболевших.

Премьер-министры Норвегии и Дании Эрна Сульберг и Метте Фредериксен тоже выбрали не самый очевидный формат информационной работы — она решили обратиться к детям. Фредериксен организовала для них специальную пресс-конференцию, а Сульберг провела телевизионную встречу, на которой ответила на вопросы детей о коронавирусе и объяснила, что бояться — это нормально.

Minval.az