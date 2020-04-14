Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 4 тысячи, количество умерших — на 107.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Сегодня выявлены 4 062 новых случая, всего заразившихся — 65111. Мы потеряли сегодня 107 пациентов, всего умерших – 1 403. Вылечились всего 4 799 пациентов», — сказал Коджа журналистам (цитата по РИА Новости).

По его словам, результаты последних дней показывают, что Турция сможет преодолеть пандемию с минимальным ущербом.

«Мы проверяем всех, с кем контактировал каждый, у кого выявлен вирус. На четвертой неделе карантина нам удалось взять под контроль скорость распространения вируса. Уменьшение новых случаев заражения, которое мы сейчас наблюдаем, доказывает, что мы на правильном пути», — добавил министр.

Minval.az