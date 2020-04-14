В Иране за сутки умерли 98 пациентов с коронавирусом, что является самый низким показателем за последний месяц, сообщает «Интерфакс».

В общей сложности за время эпидемии в Иране скончались 4 тыс. 683 человека.

Всего коронавирус был выявлен в Иране у 74 тыс. 877 человек, в том числе у 1 тыс. 574 за последние сутки. Выздоровели 48 тыс. 129 жителей Ирана.

В ближневосточном регионе именно в Иране сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом. Проблему усугубляют экономические сложности и ограничения, с которыми столкнулась страна в связи с возобновлением действия санкций США.

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