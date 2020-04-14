Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжает восстанавливаться после перенесенной болезни COVID-19, врачи пока не рекомендуют ему возвращаться к работе, рассказал журналистам во вторник официальный представитель канцелярии премьера.

«Премьер-министр продолжает восстанавливаться в Чекерс (загородная резиденция премьера – ред.). Его медицинская команда советует ему не возвращаться немедленно к работе», — сказал он, передает РИА Новости.

Ранее во вторник британские СМИ сообщили, что премьер уже совершает прогулки на территории резиденции в компании своей беременной невесты Кэрри Саймондс. Следит Джонсон и за происходящим в стране: накануне на пресс-брифинге глава МИД Доминик Рааб, временно выполняющий некоторые функции премьера, сообщил, что проинформировал Джонсона о планах правительства на ближайшее время.

Джонсон объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. Пятого апреля поздно вечером канцелярия премьера объявила, что Джонсон доставлен в больницу для проведения необходимых анализов, однако подчеркнула, что речь не идет об экстренной госпитализации.

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