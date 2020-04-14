Из-за вспышек коронавируса в Индии и Кении могут сократиться поставки чая, сообщает «Интерфакс».

В индийских регионах Ассам и Дарджилинг, где традиционно выращивается чай, экономическая активность была приостановлена накануне начала сезона сбора урожая. Поэтому были утеряны первые листья чая сорта «Дарджилинг».

Как отмечает председатель отраслевой организации Tea Board of India Прабхат Безборуах, потеряно большое количество урожая. И хотя индийское правительство заявляло, что производство чая получит статус критически важной отрасли и будет освобождено от ограничительных мер, местные власти в Ассаме и Дарджилинге не смогли предоставить необходимых разрешений. Поэтому плантации так и не работают.

Председатель ассоциации Indian Tea Association Вивек Гоенка опасается, что если они не смогут открыться, то будет потерян и второй урожай чая.

В Кении из-за пандемии были нарушены перевозки продукции от плантаций до портов. Аналитик Minitec Иби Идонибойе считает, что мировые поставки будут ограничены в течение ближайших трех-шести месяцев. Индия при этом потеряет 150 тыс тонн чая.

Minval.az