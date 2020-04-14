Власти Испании создали социальную программу самоизоляции «Ноев ковчег»: она должна помочь людям спастись от коронавируса, сообщает Deutsche Welle.

Тем, кто с большой вероятностью может заразиться вирусом SARS-CoV-2, но не может самоизолироваться, предлагают бесплатно заселиться в специально подготовленные места: гостиницы, общежития и базы отдыха.

Подготовленная местным Минздравом программа, добровольная. Однако в первую очередь ею могут воспользоваться врачи и медсестры, которые постоянно контактируют с зараженными.

Представители Минздрава отмечают: в целом программа находится «в начальной стадии», однако в некоторых городах Испании люди уже могут заселиться в «ковчеги».

Одна из причин, по которой открытие программы задерживается — проблемы с финансированием.

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