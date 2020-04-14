США решили показать свою военную мощь и испытали в действии истребитель пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии. Снимки с полетом машины опубликованы в официальном Twitter-аккаунте международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Вашингтоном.

Как отмечается в комментарии к фотографиям, полет F-35 был совершен 10 апреля в рамках продолжающейся борьбы с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

По данным Al-Masdar News, американский истребитель был замечен в небе над провинциями Дейр-эз-Зор и Хасака, то есть в непосредственной близости от аэродрома Камышлы, где в настоящее время располагается база российских военных. Таким образом специалисты из России, вероятнее всего, могли наблюдать за полетом F-35, отмечает агентство.

Minval.az