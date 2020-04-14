Более 117 миллионов детей в мире могут не пройти вакцинацию от кори в установленные сроки в связи с пандемией коронавируса нового типа (СOVİD-19), сообщает Детский фонд ООН (UNICEF).

В Фонде отметили, что из-за пандемии на настоящий момент вакцинация от кори отложена в 24 странах.

При этом в UNICEF подчеркнули значимость вакцинации детей, передает агентство «Анадолу».

По данным Всемирной организации здравоохранения, хотя на протяжении более 50 лет против кори используется проверенная и эффективная вакцина, в последние годы число случаев заболевания корью в мире растет.

В 2018 году от этой болезни скончалось более 140 тысяч человек, большинство из которых дети и младенцы.

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