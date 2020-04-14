Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пика коронавирусной инфекции пока в мире не наблюдается, сообщает РИА Новости.

При этом в ВОЗ отметили, что в европейских странах прослеживается замедление заражаемости.

Minval.az