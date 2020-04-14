Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пика коронавирусной инфекции пока в мире не наблюдается, сообщает РИА Новости.
При этом в ВОЗ отметили, что в европейских странах прослеживается замедление заражаемости.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пика коронавирусной инфекции пока в мире не наблюдается, сообщает РИА Новости.
При этом в ВОЗ отметили, что в европейских странах прослеживается замедление заражаемости.
Дата: 2020/04/14 14:03
Раздел: Мир
Просмотров:
42
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности направить в Россию медицинское оборудование.
США решили показать свою военную мощь и испытали в действии истребитель пятого поколения F-35A Lightning II в
Более 117 миллионов детей в мире могут не пройти вакцинацию от кори в установленные сроки в связи
Ученые Чикагского университета разработали новый препарат для иммунотерапии рака.
Лидер «Партии независимой Турции» (BTP) Хайдар Баш скончался от коронавируса. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Посольство Великобритании в Азербайджане распространило заявление в связи со вторым туром «президентских выборов», которые пройдут 14 апреля в
Составлен рейтинг мест, где велик шанс заразиться коронавирусом. Об этом газете «Аргументы и факты» рассказал российский врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.
В Испании с понедельника возобновят работу заводы, а во вторник в Италии откроются некоторые магазины.
Специалисты из Университета Саутгемптона обнаружили фундаментальную особенность коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19.