Принц Гарри и Меган Маркл приобрели особняк у американского актера и режиссера Мэла Гибсона за 12 миллионов фунтов стерлингов. Дом находится в Малибу (штат Калифорния, США) на берегу Тихого океана, передает Daily Mail.

Как сообщает издание, ранее в Instagram местного риелтора Андреа Пайлот появилась информация о продаже объекта, но потом пост был удален.

Компания, занимающаяся реализацией недвижимости, опровергла эту информацию, близкий к супругам источник — тоже.

Однако позднее, информатор газеты The Sun утверждал, что дом звездной паре все-таки продали.

Источник отметил, что в ходе сделки было подписано соглашение о конфиденциальности. «Дом невероятно красивый, так что, может быть, они просто заглянули внутрь и захотели его купить. Он очень уединенный. На рынке нет ничего подобного», — сказали изданию.

Сам особняк недавно отремонтировали, в нем пять спален, тренажерный зал и «необыкновенная кухня». На территории площадью чуть более двух гектаров два бассейна. Из дома открывается вид на Тихий океан. Также в стоимость входило членство в закрытом пляжном клубе. Ранее объект принадлежал американскому актеру Дэвиду Духовны. Неподалеку от особняка проживает мать Меган Маркл.

Ранее сообщалось, что супруги присмотрели себе другой особняк в Малибу «в нескольких шагах от пляжа». Дом за семь миллионов долларов до этого принадлежал звезде фильма «Спасатели Малибу» Дэвиду Чэрвету.

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