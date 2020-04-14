Безнадежность этой затеи теперь понимает и Зограб Мнацаканян

Генри Форд, вопреки расхожим стереотипам, не изобрел ни автомобиля, ни конвейерной ленты как таковой. Он «всего лишь» придумал конвейерную сборку автомашин — и тем самым произвел в мировой индустрии настоящую революцию. Сегодня «конвейерным методом» производят автомобили и телевизоры, дамские сумочки и гамбургеры, компьютеры и наборы декоративной косметики.

А в Армении пытаются наладить «конвейерную сборку»… к примеру, мифов о «геноциде». И регулярно вбрасывают в информационное пространство очередной слезливый фейк то о «резне мирного населения» в сирийском Кесабе, то о селе Талыш в Карабахе, то еще что-нибудь в том же роде. В числе прочего, здесь старательно раздувают слезливую историю о мнимой «расправе над мирным населением в селе Марага» в Нагорном Карабахе. Это, напомним, то самое село, где в 1978 году был установлен монумент «Марага 150» в честь 150-летия переселения его жителей из города Марага в Иране в только что «присоединенный» к России Карабах, а через 10 лет, с началом открытых притязаний Армении на Карабах, памятник «скорректировали».

Вот и на сей раз, несмотря на коронавирус, «раскрутка» мифа идет в иреванских СМИ с прежним рвением — с «доказательствами» в стиле «врет как очевидец» и эмоциональными истериками в стиле «О каком примирении с ними (т.е. с азербайджанцами) после этого может идти речь?» Смысл тиражирования очередного бездоказательного мифа вполне понятен. В Иреване таким образом пытаются создать «пиар-противовес» весьма опасной теме Ходжалинского геноцида, который уже официально признан во многих странах и штатах США. А заодно еще и ответить в своем незабвенном стиле на призывы к совместному проживанию армян и азербайджанцев в Карабахе.

Только вот ответить как раз и не получается. Как сквозь зубы признают армянские эксперты, ранее каждый год 10 апреля очередное заявление о мнимой «резне в Мараге» выпускал МИД Армении. Но на сей раз в армянском внешнеполитическом ведомстве решили промолчать. Более того, к вящему возмущению местных «патриотов», глава МИД Армении Зограб Грачевич Мнацаканян как раз 10 апреля давал интервью армянскому телевидению, где — о ужас! — никоим образом не упомянул о «трагедии Мараги». И теперь здесь грозно вопрошают: «Почему МИД РА проигнорировал годовщину трагедии Мараги?» Армянские профессиональные патриоты возмущены до предела: «О дне памяти Мараги «забыл» не только министр, но и возглавляемое им Министерство, которое в этот день, как правило, всегда выступало с соответствующим заявлением».

И что же — у МИД РА просто случилась «коллективная амнезия»? Или…

А теперь серьезно. Изменилась не позиция МИД РА — изменилась, причем кардинально и не в пользу Иревана, политическая обстановка. В конце восьмидесятых в мировом информационном пространстве «армянские фейки» попросту не встречали сопротивления, но теперь все изменилось. Благодаря успешной политике Азербайджана прежней монополии на общественное мнение и информацию о конфликте у армянской стороны уже нет, и тиражировать фейки с прежним рвением не получается. Особенно теперь, когда в ответ на устроенный на оккупированных азербайджанских землях фарс под названием «выборы президента Нагорного Карабаха» Армения получила впечатляющую «публичную порку» и от отдельных стран, и от международных организаций.

И в этой новой обстановке даже Зограб Грачевич, который допускает, конечно, астрономическое количество профессиональных «ляпов», похоже, осознает: на международную арену с заведомым фейком лучше не выходить. Об этом в Иреване по понятным причинам не пишут «на маншете» под аршинными заголовками, но «геноцид армян в Мараге» придуман от начала до конца, доказательств — нуль без палочки, и это не та тема, с которой можно выходить на внешнюю арену и рассчитывать на что-то большее, чем провал и позор. Поэтому МИД Армении и решил на сей раз промолчать — чтобы не получить новую порцию «шишек» и воспитательных «оплеух», и не только от Азербайджана.

Другое дело, что сказать об этом вслух в интервью армянскому телевидению у господина Мнацаканяна не получится.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az