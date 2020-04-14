В исследовательской лаборатории армии США разработали миниатюрные беспилотные летательные аппараты для запуска из 40-мм подствольного гранатомета M203.

Испытания проходят на испытательном полигоне в Мэриленде, сообщает издание Stars and Stripes.

Разработаны две версии беспилотников под названием GLUAS — один похож на параплан, а другой выполнен в виде вертолета. По расчетам военных, оба микродрона могут летать на высоте до 2000 футов (610 метров) в течение 90 минут.

После запуска беспилотники расправляют крылья, затем включается двигатель. Управлять дроном можно с помощью джойстика, установленная на беспилотнике камера ведет прямую видеотрансляцию.

Предполагается, что микродроны будут использоваться для разведки на сложной местности, например, в горах.

В будущем их планируют оснастить GPS-приемниками, что позволит солдатам идентифицировать точное местоположение объектов или лиц, наблюдаемых с воздуха.

Minval.az