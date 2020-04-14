Комитет сената США по внутренней безопасности и правительственным делам приступит к крупному расследованию причин появления и распространения коронавирусной инфекции, а также роли КНР и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с вирусом.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на председателя комитета сенатора Рона Джонсона.

Он отметил, что комитет желает выяснить, по какой причине Соединенные Штаты не были должным образом подготовлены к эпидемии, а также почему фармацевтические препараты и медицинское оборудование производятся за границей, изучит реакцию ВОЗ на происходящее и как вирус изначально распространился в Китае.

«С чего все началось? Была ли передача от животного к человеку? Или это пришло из лаборатории в Китае?», — заявил Джонсон.

По его словам, сенатор Рик Скотт займется расследованием роли ВОЗ, которая, по мнению Вашингтона, сделала недостаточно, чтобы изучить в Китае точную информацию о COVID-19 на ранних стадиях его распространения.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса и привлечь его к ответственности.

В интервью изданию Bild Помпео выразил уверенность, что об эпидемии, начавшейся в Ухане, мировая общественность узнала слишком поздно, а потому не успела должным образом подготовиться к пандемии. При этом американский госсекретарь на вопрос немецких журналистов о том, стоит ли «выставить счет» Китаю за убытки, ответил, что миру необходимы дебаты.

«Еще настанет время, когда виновные будут привлечены к ответственности. Я убежден, что это произойдет. Еще настанет время для обвинений», — сказал Помпео.

Minval.az