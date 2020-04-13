В Турции за последние сутки зафиксировано еще 98 летальных исходов от коронавируса нового типа, общее число жертв заболевания в стране достигло 1296 человек, сообщает «Анадолу» со ссылкой на министра здравоохранения республики Фахреттина Коджу.

По его словам, общее количество зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 61 049, поскольку еще 4093 теста на Covid-19 дали положительный результат.

Коджа сообщил, что к настоящему времени выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 3957 пациентов.

Глава ведомства добавил, что во вторник, 13 апреля, в стране было сделано 34 456 тестов на наличие вируса, а общее количество анализов, проведенных в Турции с начала вспышки заболевания, составило 410 556.

По данным Минздрава страны, в настоящее время курс лечения в отделениях интенсивной терапии проходят 1786 пациентов. В Турции число жертв Covid-19 достигло 1296.

В стране зарегистрировано 61 049 случаев заражения коронавирусом.

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