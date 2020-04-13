В Бельгии за последние сутки умерли 303 человека, заразившихся коронавирусом, в целом с начала эпидемии потеряли жизнь 3903 инфицированных COVID-19, сообщается в коммюнике Минздрава страны, опубликованном в понедельник.

За минувшие сутки зарегистрированы 942 новых заражения коронавирусом, общее число выявленных случаев инфицирования достигло 30589.

За этот же период насчитывается 392 новых госпитализации, по данным на понедельник, общее число занятых больничных коек составляет 5393. В отделениях интенсивной терапии находятся 1234 пациента.

За сутки выписались из больниц 239 выздоровевших. С начала эпидемии 6707 человек вылечились от коронавируса.

Эпидемиолог из университета Антверпена Пьер Ван Дамме высказал опасение, что хорошая погода последних дней нанесет вред борьбе против коронавируса, и предостерег от беспечности тех, кто стремится выйти за рамки ограничений.

«У меня такое ощущение, что люди считают себя неподверженными заражению, — приводит слова профессора «Интерфакс», — а это вовсе не соответствует действительности. Если мы чему-то и научились у этой эпидемии, то тому, что все являются (потенциальным) объектом коронавируса».

По его мнению, нарушение режима изоляции «подвергает опасности всё общество». «То, что некоторое число людей не соблюдает меры, будет иметь последствием рано или поздно возрастающее число госпитализаций и госпитализаций в отделениях интенсивной терапии. И все начнется с начала», — предупредил эпидемиолог Ван Дамме.

Minval.az