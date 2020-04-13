Власти Турции приняли решение вновь запретить гражданам покидать дома в предстоящие, а также во все последующие выходные дни в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров.

«Мы приняли решение вновь ввести запрет на выход из дома в выходные. Запрет будет действовать с 00:00 18 апреля до 00:00 20 апреля», — цитирует турецкого лидера ТАСС.

По словам Эрдогана, комендантский час будет вводиться в выходные дни до тех пор, пока не отпадет такая необходимость.

Minval.az