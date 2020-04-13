Власти Китая наложили ограничения на публикацию исследований о происхождении коронавируса.

Как сообщает Си-Эн-Эн, соответствующая директива была размещена на сайтах двух крупных исследовательских университетов. Позже эти страницы были удалены, но сохранились их копии.

В соответствии с директивой, исследования не могут быть опубликованы, пока их не одобрит научно-технический отдел министерства образования, а также рабочая группа при Госсовете Китая. Только после этого они могут быть направлены в научные журналы.

Официально о появлении нового вируса в Ухани было объявлено 31 декабря. В январе на фоне развития эпидемии в Китае действия властей подвергались критике со стороны врачей — их обвиняли в недостаточно быстрой реакции и в попытках скрыть масштабы эпидемии в первые дни ее распространения.

В Китае вспышка заболеваемости COVID-19 пришлась на февраль, после чего в марте почти прекратилась — ежедневно фиксировались не более нескольких десятков случаев. В середине апреля количество новых выявленных случаев опять начало расти за счет граждан, возвращающихся в страну. На этом фоне Китай усилил ограничительные меры на сухопутной границе с Россией.

Minval.az