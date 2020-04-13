Некоторые сотрудники Белого дома, в том числе входящие в Совет национальной безопасности США, предлагают Дональду Трампу создать альтернативу ВОЗ. Кроме того, многие из них выступают за жесткую политику в отношении Китая, сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.

Альтернативную организацию президенту США предлагают создать на базе ЮНЭЙДС. Эта организация была создана в 1990-х годах на волне недовольства тем, как ВОЗ решает проблему со СПИДом.

Отмечается, что администрация США уже составляет письмо на тот случай, если Дональд Трамп объявит о приостановке финансирования ВОЗ.

В письме говорится о приостановке финансирования ВОЗ и связанной с ней Панамериканской организации здравоохранения, при этом Госдепу и Агентству по международному развитию предлагается направить эти средства в альтернативные организации.

Ранее Трамп пообещал уже на этой неделе сделать заявление о дальнейшем финансировании ВОЗ,

в которую США переводит на порядок больше средств, чем другие страны, поскольку эта организация, по мнению президента США, принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом.

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