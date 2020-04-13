Правительство Китая санкционировало клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового вида. Она станет второй вакциной в стране и третьей в мире, которая вступила в стадию клинических испытаний, передает ТАСС.

«Заявка входящей в государственную корпорацию Sinopharm компании Wuhan Institute of Biological Products на первичные и вторичные клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового типа (Vero клетка) получила одобрение в регистре Центра клинических испытаний Китая», — говорится в сообщении.

Испытания будут проводиться рандомизированным, двойным слепым методом при сопоставлении с плацебо-вакциной. Цель исследований заключается в оценке безопасности и иммуногенности вакцины для здоровых людей возрастом от шести лет.

16 марта американские эксперты начали испытания на людях первой экспериментальной вакцины от коронавируса в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Health Research в Сиэтле (штат Вашингтон). Прототип вакцины, получивший обозначение mRNA-1273, был разработан Национальными институтами здравоохранения США и биотехнологической компанией Moderna в штате Массачусетс.

17 марта власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний первой в стране вакцины от заболевания, вызываемого коронавирусом нового вида. Она была разработана группой исследователей во главе с генерал-майором Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чэнь Вэй. Она является академиком Академии инженерных наук Китая, директором Института биоинженерии Военно-медицинской академии НОАК и специализируется на биологической и химической защите.

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