Жителя Саудовской Аравии арестовали после того, как он напоил водой из унитаза супругу и сына. Об этом сообщает The Sun.

Пранкер Хани Халавани снял на видео, как он наливает в чашку с чаем воду из унитаза и приносит напиток своей жене Алануд Ямани. Женщина отпивает из чашки и передала ее сыну, который также выпил чай.

Ямани заподозрила неладное в действиях супруга и отказалась пить напиток дальше.

Блогер разместил ролик в сети, что вызвало волну негодования местных жителей. По неподтвержденным данным, мужчина был арестован.

За умышленное подвергание опасности жизни других людей, ему грозит крупный штраф или заключение на срок до пяти лет.



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