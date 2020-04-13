Жителя Саудовской Аравии арестовали после того, как он напоил водой из унитаза супругу и сына. Об этом сообщает The Sun.
Пранкер Хани Халавани снял на видео, как он наливает в чашку с чаем воду из унитаза и приносит напиток своей жене Алануд Ямани. Женщина отпивает из чашки и передала ее сыну, который также выпил чай.
Ямани заподозрила неладное в действиях супруга и отказалась пить напиток дальше.
Блогер разместил ролик в сети, что вызвало волну негодования местных жителей. По неподтвержденным данным, мужчина был арестован.
За умышленное подвергание опасности жизни других людей, ему грозит крупный штраф или заключение на срок до пяти лет.