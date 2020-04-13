В мире по состоянию на 13 апреля зарегистрировано 1 млн 850 тыс. 527 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, число жертв достигло 114 тыс. 245. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По числу зараженных и летальных случаев в мире первую позицию занимают США, где погибли 22 тыс. 108 человек, выявлено 557 тыс. 571 заболевший коронавирусом.

В Испании заразились 156 363 человек, скончались — 17 209, в Италии 166 831 зараженных при 19 899 погибших, во Франции — 133 670 больных и 14 393 летальных исхода, в Германии — 127 854 при 3 022, в Великобритании выявлено 85 208 случаев заражения и 10 629 летальных исходов и т.д.

В материковом Китае за минувшие сутки зафиксировано 108 новых случая заражения COVID-19, 98 — у людей, прибывших из-за границы, 10 — внутри страны (провинции Хэйлунцзян — семь, Гуандун — три). Смертельных случаев — два, в провинции Хубэй. Всего в КНР от инфекции погибли 3 341 человек, заразились — 82 160.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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