Из-за пандемии коронавируса Иран на неопределенный срок отложил процесс скачивания и расшифровки данных бортовых самописцев сбитого самолета МАУ.

Отмечается, что такое решение приняла Канада и еще несколько стран, граждане которых погибли в катастрофе. Просьбу отложить исследование «черных ящиков» направили в Тегеран, поскольку анализ нужно проводить в присутствии экспертов нескольких стран передает Радио «Немецкая волна».

Совет Канады по безопасности на транспорте, сообщил, что Иран несколькими днями ранее связался с заинтересованными сторонами, чтобы узнать, когда в страну прибудут специалисты, способные помочь расшифровать данные самописцев. Канада ответила, что расшифровку стоит отложить до того момента, когда карантинные ограничения будут сняты.

Напомним, представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи заявил в интервью, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер МАУ. По его словам, движение самолета было очень подозрительным.

Затем вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана по поводу скандального заявления депутата страны о трагедии самолета МАУ.

Boeing 737, который совершал рейс из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января сразу после взлета из аэропорта иранской столицы. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Изначально власти Ирана отрицали свою причастность к трагедии, но 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Minval.az