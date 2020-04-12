Президент Турции Эрдоган не стал принимать отставку главы МВД страны Сулеймана Сойлу. Об этом говорится в заявлении администрации турецкого президента.
Президент Турции Эрдоган не стал принимать отставку главы МВД страны Сулеймана Сойлу. Об этом говорится в заявлении администрации турецкого президента.
Дата: 2020/04/13 1:01
Раздел: Мир
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