Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу решил уйти в отставку, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Решение он принял после введения 48-часового комендантского часа в Турции.

«Ответственность за исполнение комендантского часа в выходные дни, направленного на предотвращение распространения эпидемии, полностью лежит на мне. Изображения [с толпами людей на улицах турецких городов], которые появились [в пятницу вечером незадолго до введения комендантского часа], не соответствовали этому процессу, который был под контролем. Я покидаю свой пост главы министерства внутренних дел», — написал Сойлу.