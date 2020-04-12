В Турции за последние сутки зарегистрировано еще 97 летальных исхода от коронавируса нового типа (Covid-19), число погибших достигло 1198 человек, сообщает «Анадолу» со ссылкой на Минздрав страны.

Как сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, суммарное количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 56 956, поскольку еще 4789 тестов на Covid-19 дали положительный результат на наличие вируса.

По его словам, к настоящему времени выздоровели и были выписаны из больниц 3446 пациентов.

Коджа добавил, что в воскресенье, 12 апреля, в Турции было сделано 35 720 тестов на коронавирусную инфекцию, а всего с начала вспышки эпидемии было проведено 376 100 анализов.

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время 1665 зараженных проходят курс лечения в отделениях интенсивной терапии.

Minval.az