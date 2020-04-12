Запуск массового производства лекарств, которые потенциально могут использоваться для лечения коронавируса, может снизить себестоимость препаратов до $1. Это сделает препараты недорогими и доступными для всех, кто в них нуждается, отмечают эксперты.

Затраты на производство препаратов от коронавируса могут составить от $1 до $29, следует из статьи в Journal of Virus Eradication. Ее авторы изучили результаты клинических испытаний девяти препаратов, которые потенциально могут использоваться для сдерживания пандемии, и пришли к выводу, что при увеличении их производства доступ к недорогому лечению получат пациенты со всего мира.

В исследовании упомянут в том числе противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который американский президент Дональд Трамп призывал использовать для борьбы с коронавирусом. Кроме того, в статье говорится о препарате ремдесивир, разработанном компанией Gilead Sciences и предназначенном для лечения заболеваний, вызванных вирусом Эбола, сообщает «Форбс».

Результаты испытаний нескольких новых методов лечения появятся в ближайшие три месяца, рассказал Bloomberg один из авторов исследования Эндрю Хилл. По его словам, если лекарства докажут свою эффективность, то могут будет наладить массовое производство, что приведет к поставкам недорогих препаратов по всему миру.

«При таких низких ценах любой, кто нуждается в лечении коронавируса в любой стране, должен иметь доступ к необходимому лечению», — отметил Хилл, уточнив, что сейчас стоимость некоторых из этих препаратов в сотни раз превышает затраты на их производство, особенно в США.

Эксперт считает, что доступ к эффективным противовирусным препаратам для лечения коронавируса по всему миру нужен для сдерживания пандемии в течение следующих 18 месяцев. «Мы уже знаем, как массово производить и распространять недорогие лекарства для лечения ВИЧ, туберкулеза и малярии. Настало время повторить эти истории успеха для коронавируса, но на этот раз действовать нужно быстрее», — подчеркнул Хилл.

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