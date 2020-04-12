В воскресенье 12 апреля католики отмечают Пасху. В Италии и Ватикане продолжается карантин, вызванный эпидемией коронавируса, поэтому в пасхальной мессе, на которой обычно присутствуют десятки тысяч верующих, на этот раз присутствовали только немногочисленные ватиканские священнослужители.

В традиционном благословении Urbi et Orbi («К городу и к миру») папа Франциск призвал не только остановить военные конфликты в Донбассе, Сирии и других частях мира, что он делает каждый год, но и перед лицом эпидемии облегчить существующие международные санкции, «ибо они мешают странам, против которых введены, оказать адекватную поддержку своим гражданам», пишет «Медуза».

Весть о воскресении Иисуса Христа Франциск назвал другим видом «заражения» — надеждой. «Это не магическая формула, которая уничтожает все проблемы, — сказал папа. — Нет, воскресение Христа — это победа любви над корнем зла, которая не обходит страдания и смерть, а проходит сквозь них».

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