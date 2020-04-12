Тегерану смог одержать победу в суде по делу о $1,6 млрд иранских средств, которые были ранее заморожены в юрисдикции Люксембурга по запросу США, планировавших конфисковать эти деньги, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани на заседании штаба по борьбе с коронавирусом.

Нью-йоркский суд в 2012 года постановил, что Иран обязан выплатить в связи с терактом 11 сентября 2001 года $7 млрд в качестве возмещения ущерба за то, что по версии американской стороны, Иран помогал боевикам группировки «Аль-Каида» проследовать через свою территорию. Тегеран эти обвинения отрицал, а деньги платить отказался.

«Роухани сказал, что страна смогла одержать вверх в европейском суде над попыткой Вашингтона блокировать и конфисковать активы Тегерана, чтобы якобы передать их жертвам террористической атаки 11 сентября», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Фарс».

Ранее глава Центробанка Исламской Республики Абдольнасер Хеммати заявил, что Ирану в ходе двух судебных разбирательств удалось вернуть доступ к этим средствам в Люксембурге и предотвратить перевод этих денег США.

Однако западные СМИ отмечают, что люксембургский суд еще не обнародовал это решение.

Они пишут, что первая попытка Тегерана вернуть контроль над этими средствами в 2017 году окончилась безрезультатно. Кроме этого, миллиарды долларов иранских средств до сих пор остаются заморожены в США и Европе — мера, которая была должна склонить Иран к заключению международного соглашения по ядерной программе 2015 года, из которого США в свой черед вышли в 2018 году.

Minval.az