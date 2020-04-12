Столкновения между местной молодежью и полицией происходили всю ночь в коммуне Андерлехт после того, как накануне в ходе патрульного преследования погиб 19-летний молодой человек, нарушивший условия карантина и попытавшийся скрыться на скутере.

Как передает ТАСС, об этом сообщает в воскресенье местный телеканал RTL.

По его данным, еще в субботу жители Андерлехта несмотря на карантин начали выходить на улицы, чтобы протестовать против действий полиции, которые привели к гибели юноши. Протестующие забрасывали камнями полицейских, разбили окна полицейского управления, громили запаркованные на улицах автомобили. Более того, было зафиксировано несколько поджогов в разных местах коммуны. Беспорядки продолжались всю ночь, отмечает телеканал.

В ходе протестов полиция арестовала 45 человек, а беспорядки удалось подавить только к утру воскресенья. При этом усиленные меры безопасности останутся в силе еще несколько дней.

Как сообщает телеканал, в пятницу вечером 19-летний молодой человек, нарушивший условия карантина, был остановлен полицией. Однако, уклонившись от контроля, пытался скрыться на скутере, но врезался в один из преследовавших его автомобилей полиции и погиб на месте.

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