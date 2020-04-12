Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху временно запретил зарубежные рейсы в страну до тех пор, пока всех прибывших пассажиров не разместят на карантин в специально отведенных отелях. Об этом, как пишет РБК со ссылкой на The Times of Israel, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

Там отметили, что самолетам, которые находятся в пути, позволят приземлиться в Израиле, но новые рейсы пускать пока не будут. The Times of Israel пишет, что меры по борьбе с коронавирусом ужесточили после того, как примерно 70 пассажиров United Airlines прибыли из Нью-Йорка в Израиль. Газета отмечает, что они уехали из аэропорта Бен-Гурион на такси, не заполнив необходимые для помещения на карантин формы и без проверки температуры.

Репортеры израильского телеканала N12 в чате на его сайте сообщают, что ответственность за прибывающих пассажиров с этого момента возлагается на Министерство обороны. По данным телеканала, рейс из Нью-Йорка, который должен приземлиться в Израиле утром 13 апреля, прилетит только с багажом.

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