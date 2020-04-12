В Гонконге с целью минимизации контактов постояльцев в отелях начали обслуживать роботы.

Если в условиях пандемии COVID-19 владельцы отелей во всем мире сокращают персонал, то гонконгский гостиничный оператор L’hotel Group, наоборот, взял на работу нового сотрудника.

Его зовут Genie: это первый из трех роботов с искусственным интеллектом, который будет обслуживать гостей из 432 номеров. Он может доставлять еду постояльцам, в том числе и находящимся на карантине. В день у него — от 130 до 150 заказов. Причем часть постояльцев специально обращаются в room service за доставкой блюд, чтобы сфотографировать необычного «сотрудника», передает портал Аtorus.ru.

К каждой миссии Genie готовит человек — загружает заказ в контейнер внутри робота и вводит номер комнаты гостя. После этого машина действует самостоятельно: вызывает лифт, находит нужную комнату, оповещает постояльца о прибытии и ждет, пока заберут заказ. После каждого визита «сотрудника» дезинфицируют.

По мере восстановления индустрии туризма в Гонконге у Genie появятся еще два коллеги. Стоимость каждого — больше 100 тысяч долларов.

Отельеры надеются, что роботы станут их «практичным» преимуществом: из-за опасения подхватить коронавирус туристы просят свести к минимуму контакты с другими постояльцами и персоналом.

По оценке представителей гостиничного сектора, потребность в «бесконтактном» обслуживании гостей станет «мегатрендом» в ближайшие пять лет.

Minval.az