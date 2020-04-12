Иран лучше Запада справляется с коронавирусом, имея при этом «санкционный вирус».

Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе заседания штаба по противодействию COVID-19.

«Да, ситуация у нас лучше, ситуацию в противодействии коронавирусу на сегодняшний день у нас лучше, чем у западных стран. Причина кроется в наших замечательных людях, причина – это самоотверженная борьба медицинского персонала, вооруженных сил», — сказал Роухани.

При этом саму ситуацию с коронавирусом в Иране он назвал «относительно хорошей».

«У нас и у вас есть коронавирус, но у нас есть вирус похуже, которого нет у вас. Это санкционный вирус, к которому добавился и коронавирус. Это сравнение может расстроить некоторые страны, однако такова действительность», — добавил президент, чье выступление показало иранское телевидение.

Хасан Роухани уточнил, когда власти страны планируют возобновить поездки граждан между иранскими провинциями, запрещенные из-за коронавируса. Ранее власти говорили о планах возобновить поездки между провинциями с 18 апреля.

«Передвижение между провинциями, запрещенное на данный момент, надеюсь, возобновится с 20 апреля», — сказал он.

При этом глава государства уточнил, что с этого воскресенья власти снимают запрет на поездки между городскими округами и городами внутри провинций.

Minval.az