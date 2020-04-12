Руководство «Тоттенхэма» намерено принять предложение от «Манчестер Юнайтед» о продаже нападающего сборной Англии по футболу Харри Кейна, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, манкунианцы готовы приобрести его за 250 миллионов долларов.

Отмечается, что «шпоры» готовы отпустить своего лидера, чтобы покрыть долги, которые из-за строительства нового стадиона составляют почти 800 млн долларов. Клуб также должен более ста млн за трансферы футболистов.

У руководства «Тоттенхэма» пока нет других вариантов погашения всех этих задолженностей, кроме как продать нескольких ведущих игроков. Тем более что если из-за пандемии коронавируса сезон не будет доигран, то «шпоры» лишатся средств за телетрансляции и доходы от спонсоров. Поэтому клуб рассматривает вариант, по которому придется расстаться с лучшим бомбардиром команды и основным нападающим сборной Англии Харри Кейном.

Если сделка состоится, то она станет рекордной по сумме трансфера в истории профессионального футбола.

Minval.az