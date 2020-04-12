Анкара потребовала от властей Пекина разъяснений в связи с организацией отправки китайской гуманитарной помощи в Армению для борьбы с коронавирусом нового типа (Covid-19).

От посла КНР в Анкаре Денга Ли и в МИД Китая потребовали разъяснений причин содержания на коробках с гуманитарным грузом ссылки на гору Агры на территории восточной Турции, сообщил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

«Посол Денг сообщил, что груз гуманитарной помощью для Армении был подготовлен местной администрацией одного из регионов КНР и отправлен частной компанией. Причем местная администрация разместила на коробках лишь текст на китайском языке, где не содержалось упоминание о горе Агры. По словам китайского посла, текст на английском языке со ссылкой на гору Агры был размещен на коробках позднее», — сообщил турецкий дипломат, передает агентство «Анадолу».

По словам Аксоя, китайский посол отметил, что инцидент всесторонне расследуется и турецкая информация будет оповещена об итогах.

«Посол Китая вновь подчеркнул неизменность позиции Пекина в вопросе уважения к суверенитету и территориальной целостности Турции», — сказал дипломат.

Minval.az