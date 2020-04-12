Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис призвала суд выпустить его под залог из тюрьмы по состоянию здоровья, сообщив, что у за время нахождения Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне у пары родилось двое детей, сообщает британская газета Mail.

Стелла Моррис обручена с основателем WikiLeaks с 2017 года и воспитывает двоих их сыновей: двухлетнего Габриэля и годовалого Макса.

«Слабое физическое здоровье Джулиана ставит его в очень серьезную опасность, как и многих других уязвимых людей, и я не думаю, что он сможет пережить заболевание коронавирусом», — заявила Моррис.

Ранее суд отказался освобождать Ассанжа из тюрьмы по состоянию здоровья и из-за угрозы заражения коронавирусом, так как он нарушил правила условного освобождения и скрывался от правосудия.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая прошлого года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

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