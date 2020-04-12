Корпорации Apple и Google совместными усилиями создадут глобальную систему отслеживания людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом. Об этом идет речь в совместном заявлении обеих компаний.

Согласно анонсу, система станет отслеживать по Bluetooth расстояние между владельцами смартфонов. Специальное приложение будет обрабатывать контакты больных коронавирусом за две последние недели и предупреждать тех, кто с ними общался или находился поблизости в этот период.

В корпорациях уверяют, что информация будет конфиденциальна, передает Bloomberg.

«Таким образом, тех, кто контактировал с инфицированными, станет легче оповестить, найти и изолировать. Имена инфицированных будут не доступны для широкой публики»- объясняют разработчики.

Приложение планируют запустить в мае, а летом его встроят в операционные системы Android и iOS.

Разработчики утверждают, что такая система слежения сможет покрыть до половины населения планеты, так как 99% мобильных устройств используют именно эти ОС. Общее же число пользователей операционных систем iOS и Android в мире, превышает три миллиарда человек.

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