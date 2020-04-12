Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором обсуждались важные вопросы внутренней политики республики. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын принял участие в заседании политбюро ЦК ТПК. По поручению политбюро ЦК партии товарищ Ким Чен Ын председательствовал на заседании, — отмечается в сообщении агентства.

Как сообщает ЦТАК, на заседании политбюро ЦК ТПК обсуждались вопросы о принимаемых в стране мерах по борьбе с пандемией нового коронавируса, о выполнении бюджета республики 2019 года и планируемом бюджете на 2020 год, а также кадровые перестановки в партийном руководстве страны, которые будут предложены на предстоящей сессии Верховного народного собрания (ВНС) КНДР.

Как отметило агентство, в связи со стремительным распространением нового коронавируса в мире, ликвидация опасности заражения не возможна в короткие сроки и это создает ряд препятствий в развитии КНДР. В связи с этим политбюро ЦК ТПК рассмотрело возможные изменения в принятые ранее планы.

Как сообщает ЦТАК, на заседании было принято совместное решение ЦК ТПК, Госсовета КНДР и кабинета министров страны «О более последовательном принятии государственных мер по охране безопасности жизни нашего народа в связи со смертельной пандемией». Данный план предусматривает «дальнейшее ужесточение государственной чрезвычайной противоэпидемической работы», а также экономические меры по «стабилизации жизни народа».

По информации агентства, участники заседания дополнительно избрали начальника Генерального штаба Корейской народной армии (КНА) Пак Чон Чхона членом политбюро ЦК ТПК. Министр иностранных дел республики Ли Сон Гвон и сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон были избраны кандидатами в члены политбюро ЦК партии. Заседание Политбюро ЦК ТПК прошло 11 апреля в штабе-квартире ЦК партии в Пхеньяне.

Minval.az