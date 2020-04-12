Компания Skoda представила концепт городского электрического велосипеда Klement без педалей. Внешне он напоминает скутер, велосипед и мотоцикл одновременно.

У Klement вместо педалей — пара подножек. Если наклонить их вперед, велосипед ускорится. Если назад — затормозит. На руле нет — ни ручки газа, ни тормозов. Лишь пара световых индикаторов. Чтобы узнать скорость или остаток заряда аккумулятора, нужно закрепить на раме у руля смартфон со специальным приложением, передает онлайн-издание «Корреспондент».

“Электровелосипед приводится в движение электромотором, который позволяет развивает скорость до 45 км/ч. Две сменные литий-ионные батареи емкостью обеспечивают запас хода в 62 км. Весит Klementвсего 25 килограмм.”, — пишет издание.



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