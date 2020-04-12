Президент США Дональд Трамп ввел в субботу режим «масштабного бедствия» (major disaster) в Вайоминге, передает РБК.

Вайоминг стал последним из 50 американских штатов, где действует это положение. По словам заместителя пресс-секретаря президента Джадда Дира, впервые в истории страны «масштабное бедствие» объявлено по всей ее территории.

Телеканал отмечает, что губернатор Вайоминга Марк Гордон официально обратился к Трампу с просьбой о введении режима в штате в четверг. На тот момент там зафиксировали более 200 случаев заражения коронавирусом. «Несмотря на то, что Вайоминг не дошел до таких ужасных ситуаций, как в некоторых штатах, эта мера поможет нам подготовиться и мобилизовать ресурсы, когда они нам потребуются», — говорил Гордон.

По данным CNBC, режим «масштабного бедствия» распространяется и на неинкорпорированные организованные территории, то есть те, где действует американская Конституция и утвержденное Конгрессом местное правительство: Виргинские острова США, Саверные Марианские острова, остров Гуам и Пуэрто-Рико. Единственная территория, которая не попала под действие положения — Американское Самоа.

Режим «масштабного бедствия» по всей стране Трамп объявил после того, как США вышли на первое место по числу смертей от COVID-19.

По актуальным данным американского университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах зафиксировано 20 389 летальных исходов из-за вызванных коронавирусом осложнений. Заболевание выявлено у 524,9 тыс. американцев, более 31 тыс. из них выздоровели.

Minval.az