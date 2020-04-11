Группа сенаторов США в субботу пообщалась по телефону с министром энергетики и заместителем министра обороны Саудовской Аравии, угрожая последствиями за «нефтяную войну» против американских производителей, передает РИА Новости.

«Хотя мы ценим то, что они сделали первый шаг к решению проблемы, появлению которой они способствовали, саудовцы провели больше месяца, ведя войну с американскими производителями нефти, в то время как наши войска защищали их. Это не то, как друзья обращаются с друзьями. Их выходки были непростительны и не будут забыты. От дальнейших шагов Саудовской Аравии будет зависеть, удастся ли сохранить наше стратегическое партнерство», — говорится в заявлении сенатора от штата Северная Дакота Кевина Кремера, опубликованном на его странице в Twitter.

«Соглашение Саудовской Аравии и России о прекращении наводнения рынка и сокращении добычи – это шаг в правильном направлении. Американские производители движимы глобальными рыночными условиями, и в дальнейшем мы будем работать над восстановлением баланса на рынке и обеспечением того, чтобы эти государственные нефтяные компании (из РФ и Саудовской Аравии – ред.) придерживались соглашения. В то же время мы продолжим наши усилия по поддержке американских производителей нефти и газа, включая работу по финансированию закупок нефти отечественного производства для стратегического нефтяного резерва», — отметил в свою очередь другой сенатор от Северной Дакоты Джон Ховер.

По словам сенатора от Аляски Дэна Салливана, разговор с министром энергетики Абдулазизом бен Салманом аль Саудом и замминистра обороны Халидом бен Салманом бен Абдулазизом аль Саудом продолжался около двух часов, за что американский законодатель выразил признательность.

Вместе с тем он напомнил, что заявление Саудовской Аравии от 6 марта о том, что она значительно увеличит добычу до более чем 12 миллионов баррелей в день, «значительно усугубило сумятицу на мировых энергетических рынках в то время, когда мир имел дело с кризисом из-за пандемии коронавируса».

«Штаты, такие как Аляска, продолжают страдать от этой суматохи сегодня—десятки тысяч трудолюбивых американцев были уволены, а независимые энергетические компании были вынуждены закрыться свои магазины. Хотя в последние дни Саудовская Аравия берет на себя обязательства по сокращению добычи нефти и играет конструктивную роль на мировых энергетических рынках, действия говорят громче слов. Королевство должно принять устойчивые, конкретные меры по значительному сокращению добычи нефти, и сделать это необходимо как можно скорее», — заявил Салливан.

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