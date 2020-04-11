Число умерших от коронавируса в больницах и медико-социальных учреждениях Франции превысило 13,8 тысячи человек, заявил в субботу глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

«В общей сложности в больницах и медико-социальных учреждениях с первого марта скончались 13832 человека», — сказал Саломон на брифинге.

По его словам, в больницах умерли 8943 человека, за последние сутки из жизни ушли – 353 человека. В домах престарелых от коронавируса скончались 4889 человека, отметил он.

Во Франции подтверждены 93 790 случаев заболевания, сообщил Саломон. Это на 3114 заразившихся больше, чем в пятницу.

Minval.az