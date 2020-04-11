Британские ученые могут разработать вакцину от коронавирусной инфекции уже к сентябрю 2020 года.

Об этом информирует газета The Times со ссылкой на профессора вакцинологии Оксфордского университета Сару Гилберт, которая также возглавляет исследовательскую группу по созданию вакцины.

По ее словам, к такой дате препарат будет готов, если «все сложится идеальным образом».

«Есть большая вероятность того, что вакцина будет действенной, если основываться на том, что у нас получалось с другим типом вакцин», — сказала Гилберт, отметив, что у ученых уже собралось достаточно данных для анализа.

Эксперт отметила, что клинические испытания вакцины могут начаться в ближайшие две недели.

Minval.az