Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который лечится от коронавируса в больнице Святого Томаса в Лондоне, тратит свободное время на разгадывание японских головоломок и просмотр фильмов, в том числе трилогии «Властелин колец». Об этом сообщает газета The Times.

Как отмечает издание, в канцелярию Джонсона на Даунинг-стрит поступило несколько коробок с открытками с пожеланиями скорейшего выздоровления «от людей всех возрастов из разных уголков страны», сообщил представитель премьер-министра.

Minval.az